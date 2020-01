Bonne année, bonne santé. Basècles est entré dans une ère nouvelle à l’occasion du 3e réveillon qui se matérialise sous la forme du buffet des produits du carnaval.

Roulements de tambours et trompettes ont accompagné les premiers pas des carnavaleux. C’est parti pour cinq semaines de réjouissances mais aussi de créations car cette mouture 2020 ne sera pas comme les autres. Il s’agit, déjà, de la 40e édition du carnaval du pu biau des villages.

Luc Van der Stichelen, président du carnaval, avait un pied sur l’accélérateur et un autre sur le frein au moment d’évoquer le copieux programme. Car, s’il faut donner l’eau à la bouche, il est nécessaire également de ne pas lever complètement le voile sur les nouveautés et surprises qui attendent le public.

"Le 22 février, le feu d’artifice enflammera une fois de plus le ciel du village, mais nous allons y ajouter une autre surprise, explique Luc. C’est une création faisant référence à la symbolique qui sera présentée. Et nous avons fait appel pour cela à un Basèclois qui a créé la société des Basoulous."

Olivier Petit, c’est de lui qu’il s’agit, n’appartient plus aujourd’hui à aucune société. À travers un très beau texte composé de mots choisis, il est lui aussi resté très mystérieux. "Le carnaval de Basècles a acquis une belle renommée, bien au-delà du village ", a-t-il souligné, évoquant tantôt la présence de la lune, tantôt celle du soleil ou encore les bonnes bouilles qui déambulent dans les rues du village. Tous ces éléments feront visiblement partie de cette étrange mise en scène.

"On y retrouvera un enfant et un adulte de chaque société qui joueront leur propre rôle", a précisé Luc Van der Stichelen.

La présence d’un nouveau personnage est également annoncée. Une création réalisée à partir de matériaux de récupération et signée Maurice Delhaye, bricoleur patenté s’il en est. Ce futur représentant des Crocheux possède un bras mobile, mais sa tête demeure encore une énigme. Décidément !

En attendant, le programme complet sera annoncé dès ce samedi 1er février lors de la sortie soumonces en batterie. L’occasion de rappeler, une fois de plus, que si on a tant parlé des grandes villes, on revient à Basècles finalement…

Un livre sortira pour cette 40e édition.

Parmi les innovations entourant cette 40e édition figure la sortie d’un livre. En cours de montage, il englobera dessins, caricatures, textes poétiques ainsi que de nombreuses photos prises par les photographes officiels du carnaval.

"Nous allons réunir les compétences de Serge Bégain, dessinateur et caricaturiste, de José Tahon, dont les écrits poétiques et notamment les haïkus sont connus, et des photographes du carnaval", explique Luc Van der Stichelen.

"Il sera fait allusion à chacune des sociétés avec à chaque fois des photos, du texte et des dessins. Et toutes les activités du carnaval seront aussi mises en exergue."

Quant au titre de cet ouvrage, c’est à vous de jouer puisqu’un concours est ouvert sur Facebook. Le livre sera en vente fin février-début mars.

Coffret collector

Le carnaval de Basècles a le don de mobiliser les énergies et les talents. Ainsi, Aurélie Billemont, qui avait remporté il y a quatre ans le concours de l’affiche du carnaval de Binche, a conçu celle de la 40e édition du carnaval de Basècles. Serge Bégain, encore lui, a pour sa part créé une affiche souvenir spécialement pour cette 40e, à réserver sous cadre. Et ce n’est pas tout.

Isabelle Museur, alias Isabelle Crochet sur Facebook, vous propose de découvrir ses petites poupées brodées. Sylvie Debaisieux vous présente les souvenirs de sa boutique : porte-clés, ouvre-bouteilles, tapis de souris, magnets… Et puis Caroline Baugnies, ergothérapeute, confectionne des figurines avec les pensionnaires d’une maison de repos. Enfin, la brasserie des Carrières n’est pas en reste. Elle propose un coffret collector contenant 2 x 75 cl de la bière Basèque et le verre spécial 40e.