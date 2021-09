Nathalie Wiroux vend donc de son domicile des objets de décoration provenant de créateurs belges afin de favoriser le circuit court. En apportant ses précieux conseils, cette passionnée préfère lorsque le contact se passe bien avec le client et que ce dernier se sente à l'aise. "En général, j'apporte des avis concernant le mobilier, les couleurs ou encore le réaménagement. Toutefois, il n'est pas dans mon rôle de toucher à des espaces existants comme les murs. Si elles le souhaitent, j'accompagne également les personnes durant leur shopping dédié à leur intérieur", précise Nathalie.

"La décoration est importante dans le quotidien, cela permet de se sentir bien. Avec la pandémie du coronavirus, les personnes ont plus appris à rester chez eux. Elles ont donc vu leur intérieur avec un autre regard. Aujourd'hui, elles font beaucoup plus attention."

D'après Nathalie, la fonction de décoratrice d'intérieur se développe de plus en plus au fil des années. D'ailleurs, à l'avenir, cette passionnée aimerait ouvrir avec quatre autres amies, également spécialisées dans le domaine, un atelier où les clients pourraient demander des conseils à propos de leur intérieur. Ce projet commun commence tout doucement à prendre forme pour le plus grand plaisir de Nathalie...