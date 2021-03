Ce mercredi, le gouvernement a pris de nouvelles mesures assez strictes pour ces quatre prochaines semaines. Dès ce samedi, les commerces qualifiés comme non essentiels devront fermer leurs portes, laissant les gérants dans le désarroi le plus total.C'est notamment le cas du commerce Mim's shop, situé à Leuze, qui propose un bon nombre de bijoux et d'accessoires. Pour Noémie Jouret, gérante de l'établissement, cette décision est un véritable coup de massue.



"Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu un petit coup au moral car je ne m'y attendais qu'à moitié. C'est vraiment décourageant mais, je pense aux autres secteurs comme les coiffeurs ou les esthéticiennes qui doivent déjà fermer seulement après quelques semaines d'ouverture et qui n'ont pas d'autres possibilités pour continuer leur activité. Selon moi, je ne dois pas me plaindre et je dois me considérer comme chanceuse parce que, je peux ouvrir et proposer mes articles d'une façon différente. J'aurais préféré que le gouvernement prenne la décision de tout fermer pendant quelques semaines et qu'après, nous n'en parlions plus et que nous puissions retrouver une certaine liberté.", déclare Noémie.