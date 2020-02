Les syndicats ont décidé de maintenir la pression concernant la proposition des autorités communales de créer un code d’éthique et de déontologie commun aux travailleurs (statutaires, contractuels) et aux mandataires et qui avait provoqué une grève menée en front commun (CGSP-CSC) il y a une dizaine de jours.

"Devant nos arguments, l’autorité a accepté de faire un pas de côté, assure Pascal Douliez (CGSP). Nous obtenons le retrait du code d’éthique. C’est un soulagement pour les syndicats et une victoire pour la démocratie et le personnel. Certains membres du personnel étaient inquiets. En plus, ce code n’avait pas été soumis à la consultation de l’ensemble du personnel puisque les ouvriers communaux n’y avaient pas accès."

Pour les syndicats, des outils en la matière existent déjà, comme le règlement de travail. Et certains articles du code d’éthique envisagé étaient imbuvables pour eux. "Comme celui appelant à la délation, martèle Éric Dehon (CSC). Le règlement de travail en vigueur à la commune et qui date de 2017 renferme déjà tout un chapitre sur l’éthique et la déontologie. Nous étions et nous sommes toujours ouverts à la discussion afin de faire des propositions et de remettre des articles sur ce règlement. C’est ce que nous demandions. Nous attendons à présent une date."

Néanmoins, CGSP et CSC restent sur leurs gardes. "Nous avons reçu comme mandat de l’AG de maintenir le préavis de grève durant un mois à dater de ce mercredi 12 février. Nous verrons quelle est l’attitude de l’autorité d’ici là", confie Pascal Douliez.

Pour le bourgmestre, Vincent Palermo (MR-IC), il n’y a pas de vainqueur quelconque. Il aurait juste apprécié que le dialogue s’installe dès le départ.

"Je suis conforté dans l’idée que la grève d’il y a dix jours a été déclenchée beaucoup trop vite. Elle ne se justifiait pas. Sur 260 membres du personnel, 12, dont 7 délégués syndicaux, ont fait grève. Quand les syndicats ont refusé le texte du code il y a quelques semaines, j’aurais aimé qu’ils exposent les raisons de leur refus, les articles qui leur posaient problème. Ce travail, nous l’avons fait ce lundi dans le respect et le dialogue."

Pas en force

Les discussions se poursuivront donc sur le règlement de travail existant, afin de le compléter et de l’améliorer. "Il n’est donc pas question ici des mandataires mais bien des travailleurs uniquement, précise le bourgmestre. Il a été décidé de travailler sur des adaptations et l’ajout de certains points du règlement de travail."

Vincent Palermo réfute l’idée que le collège voulait faire passer le texte en force. "En force, c’était le mettre sur la table du conseil communal. Or, nous n’en étions qu’au stade de la consultation auprès du personnel. Ce document se voulait bienveillant, afin que le citoyen puisse savoir ce que nous attendions des travailleurs et aussi des mandataires."

Il semble bien désormais que le code de bonne conduite du mandataire sera différent de celui du travailleur…

G.Dx