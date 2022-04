Un massif de fleurs à créer ? Des jardinières à renouveler ? Une terrasse à habiller de mobilier insolite ? Venez flâner dans les allées du Parc Posteau à Blaton ce dimanche 24 avril et trouvez l’inspiration de 10 à 18h. Pépiniéristes, horticulteurs et fleuristes révéleront leurs secrets pour un jardin haut en couleur au Parc Posteau, qui sera agrémenté de compositions florales réalisées par le Service des Espaces verts de la Commune de Bernissart.

En plus des exposants de fleurs, une pause gourmande est prévue afin de (re)découvrir les produits du terroir. Donuts, macarons, fromages ou encore liqueurs et vins, il y en aura pour tous les goûts. Divers artistans prendont également place au coeur du Parc Posteau et présenteront leurs articles réalisés à la main.



Par ailleurs, Le collectif d’artistes « Artisamis » expose toute la journée leurs œuvre dans le Parc Posteau et à la Maison rurale de Blaton. Des activités destinées aux enfants sont aussi prévus comme des balades en petit train dans le village, un château gonflable ou des balançoires.

De 14h à 17h, les participants à l'événement pourront profiter de balades en carriole à cheval et d'un atelier de customisation de pots de fleurs. Dès qu'15h, un concert fera danser les petits et les grands avant de prendre place pour un lâché de ballons à 16h.

Entrée gratuite – info : 069/59.05.60