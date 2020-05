Parmi les actions menées, certaines sont symboliques mais ont aussi leur importance. Ainsi, chaque semaine, le groupe Solidarité coronavirus entité de Bernissart invite la population à apposer un petit mot sur le sac-poubelle, afin d’encourager et de remercier les gens chargés de la collecte des sacs.

Le groupe a voulu dès sa création travailler sans aucune manipulation d’argent. Le message a été entendu, ce qui n’empêche pas certains donateurs de contourner la règle à leur manière.

"Parfois, dans des dons de tissu, nous avons trouvé une enveloppe avec de l’argent. Et avec cet argent, nous avons par exemple pu offrir un colis alimentaire à deux familles dans le besoin."

Lydia Kotas en est persuadée : rien ne vaut le contact direct, sur le terrain, avec le citoyen. " Vous savez, tout le monde ne possède pas Internet et tout le monde ne va pas forcément sur les réseaux sociaux. Être proche du citoyen, il n’y a rien de tel. Les gens sont réceptifs. Quand nous avons mis le groupe en place, nous avons vu se développer un grand élan de solidarité. J’ai été très positivement surprise. Le tissu associatif a montré son énergie. Dans un premier temps, nous avons servi de lien entre le domicile des gens et la pharmacie ou les magasins, puisque ces derniers ont dû s’organiser avant de pouvoir mettre en place un service de livraisons."

Bâtons dans les roues

Par contre, Lydia a peu apprécié le comportement aux relents, disons, partisans, de certaines personnes. "On nous a mis des bâtons dans les roues. Je ne vais pas en dire plus. Si nous menons ces actions, c’est dans le cadre de la crise sanitaire et il ne faut pas faire de la récupération politique par rapport à ça, dit-elle. Enfin, quelques remarques m’ont boostée au lieu de m’affaiblir. C’est d’autant plus dommage qu’il y a des tas de choses à faire, complémentaires à d’autres actions. Il ne doit pas y avoir de concurrence dans ce domaine. J’ai d’ailleurs eu des contacts avec des gens de différentes tendances politiques. Aujourd’hui, les choses se sont apaisées, c’est le principal. Soyons positifs."

G.Dx