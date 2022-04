Le territoire belœillois ne dispose pas, a contrario d’autres communes, de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Une situation qui soulève, dans l’esprit du conseiller de l’opposition Pierre Marie Sprockeels, la question du rôle à jouer par la commune dans l’installation de ces dispositifs.

Même si la mise au rancart des carburants fossiles ne se fera que progressivement, il convient d’anticiper cette évolution, soutient M. Sprockeels. "Des choix stratégiques ont été posés par les autorités européennes, fédérales et régionales. Qu’on le veuille ou non, le passage à l’électrique va se faire. Il faut donc placer des bornes de recharge. Beaucoup, même en zone rurale", insiste le mandataire stambrugeois tout en faisant état d’un constat peu glorieux. "Pour l’instant, on voit fleurir des câbles d’alimentation qui vont des maisons vers les voitures en s’étalant sur les trottoirs, rendant leur usage plus difficile et dangereux pour les piétons, surtout les plus fragiles."