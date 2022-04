C’est quasi devenu un feuilleton. La société WEB (Warehouses Estates Belgium) avait sollicité un permis intégré au niveau du zoning commercial situé à Neuve Chaussée, près de la Poudrière, pour y accueillir un ensemble commercial comportant plusieurs enseignes : Di et Planet Parfum d’une part, Poils et Plumes et une activité de PMI (Préparation de médication individuelle) pour la pharmacie du Parc d’autre part, le tout sur 5 600 m².

Il y a quelques jours, la cellule des recours sur implantations commerciales a déclaré recevable le recours introduit par WEB. Ce recours portait sur la décision du fonctionnaire des implantations commerciales et du fonctionnaire délégué de refuser le permis intégré. Néanmoins, si le recours est jugé recevable, le permis intégré est encore refusé.