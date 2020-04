L’intercommunale Ipalle et les syndicats se sont rencontrés ce jeudi.

Ipalle et les syndicats se sont réunis ce jeudi afin d’évoquer la réouverture des recyparcs. Disons-le d’emblée, elle n’aura pas lieu la semaine prochaine. La sécurité des travailleurs des recyparcs a été mise en avant.

"Le sommet de la vague de l’épidémie n’est pas encore atteint et nous pensons qu’il serait compliqué de demander aux citoyens de rester chez eux mais en même temps d’autoriser les gens à venir dans les recyparcs. C’est trop tôt, confie Laurent Dupont, président du comité de direction d’Ipalle. C’est notre position en ce qui concerne la Wallonie picarde et aussi le Sud-Hainaut. Nos agents des recyparcs sont venus en renfort du côté de l’incinérateur mais aussi au niveau des stations d’épuration et du nettoyage des points d’apport volontaire ces derniers jours. Certains bourgmestres ont évoqué la présence de dépôts sauvages sur leur territoire. On pourrait très bien affecter du personnel des recyparcs au nettoyage de ces dépôts pour aider les ouvriers communaux. Nous en avons parlé avec les organisations syndicales. Mais on ne va pas rouvrir les recyparcs uniquement pour un problème de pelouse. La collecte en porte-à-porte se poursuit et c’est le plus important en ce moment. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail de toutes les équipes qui sont sur le pont."

Ouverture prématurée



Pascal Douliez (CGSP) a participé à la réunion. Rouvrir dès à présent ne serait pas la bonne solution.

"Notre secrétaire général avait adressé un courrier aux ministres Tellier et Dermagne dans lequel il dénonçait l’aberration d’une réouverture dès la semaine prochaine. Nous rappelons que le confinement va de pair avec la diminution du confort des citoyens. La CGSP a bien analysé le contenu du projet de circulaire. Elle en conclut que la réouverture des recyparcs est totalement prématurée au vu du pic de coronavirus qui n’est toujours pas atteint à ce jour. De plus, sur base du constat de l’augmentation des dépôts sauvages, non vérifiée à ce jour, des scénarios alternatifs existent et permettent le maintien de la fermeture des recyparcs, à savoir la solidarité entre les ouvriers communaux et les agents de recyparcs dans la lutte contre les dépôts sauvages, demande prioritaire des bourgmestres. Pour la CGSP, une ouverture prématurée n’est ni envisageable, ni négociable, indique Pascal Douliez. La CGSP demande à la ministre Tellier de se ressaisir car on ne peut décemment dénoncer un système et en user à des fins électoralistes. On ne peut demander de renforcer le confinement et, en même temps, autoriser la population à circuler jusqu’au recyparc pour jeter de la pelouse dans un conteneur. Pour la Wallonie picarde et le Sud-Hainaut, nous signalons aussi le maintien jusqu’à présent des collectes en porte-à-porte et la présence des points d’apport volontaire. Par ailleurs, maintenir les recyparcs fermés durant la période de confinement revient aussi à faire preuve de respect par rapport au personnel soignant ! Nous saluons Ipalle d’avoir présenté, dès à présent, un plan relatif à la réouverture pour répondre aux besoins de la population une fois la période de confinement terminée."

Le gouvernement doit se réunir ce vendredi après-midi pour aborder le sujet, après avoir reçu l’avis des différentes intercommunales et des autres professionnels concernés.