À l’heure où la Wallonie s’attend à un afflux massif de réfugiés ukrainiens (entre 50 000 et 70 000), la mobilisation s’organise dans les communes afin de les accueillir dans les meilleures conditions.

Lors du conseil communal de mercredi soir, le bourgmestre belœillois, Luc Vansaingèle, a fait le point sur la situation. L’entité princière héberge à ce jour 14 Ukrainiens, grâce à la solidarité de familles et mécènes qui ont mis des logements à leur disposition. "Une plateforme régionale (Solidarité Ukraine) est constamment mise à jour afin de recueillir les propositions d’hébergement. Le statut octroyé à ces réfugiés leur permet d’émarger à l’aide sociale. De quoi leur mettre un peu de baume au cœur, face à l’énorme tristesse d’avoir dû quitter leur pays dans des conditions très pénibles", précise M. Vansaingèle.

Les pompiers de la zone de secours Wapi, qui ont organisé mardi un second convoi humanitaire rempli de dons vers la frontière polonaise, ont été marqués par les images de "tous ces enfants seuls et des femmes en pleurs", évoque le président du CPAS, Christian Vandeputte. "On ne peut que se réjouir du soutien manifesté par notre population à l’égard des réfugiés ukrainiens. Pour avoir une vision claire quant à l’organisation des actions, différents services communaux se sont réunis : les affaires sociales, le logement, le CPAS, en collaboration avec la Croix-Rouge", détaille-t-il.

Ces acteurs ont décidé de relancer une opération de récolte de dons (alimentaires, médicaments, matériel d’hygiène, sacs de couchage…) à l’ancienne maison communale de Basècles, ces jeudi jusqu’à 16 h, vendredi de 10 h à 18 h et samedi de 10 h à 12 h.

"Nous avons déjà réussi à envoyer trois palettes, via la zone de secours, grâce à la générosité des Belœillois. Les besoins sur place sont criants, notamment pour les jeunes enfants. Un troisième convoi est déjà en préparation."

Luc Vansaingèle soulève la problématique des logements inoccupés (au nombre de 200 sur le territoire belœillois) qui pourraient servir à héberger des Ukrainiens. "Les propriétaires de bâtiments vides paient parfois des taxes importantes. Je tiens à rappeler que nous avons pris la décision de les exonérer de cette taxe s’ils accueillent dans ces logements des migrants. Cela vaut aussi pour les réfugiés ukrainiens. C’est peut-être le moment de montrer de la solidarité. On ignore quel sera le flux qui arrivera chez nous, mais on sera à la hauteur pour les accueillir dignement", assure le bourgmestre socialiste.