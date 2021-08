Les organisateurs de Tourpes en Activité, une festivité bien connue dans la région et qui anime le village durant un week-end, ont dû se résoudre à annuler l’édition 2021. L’an dernier déjà, Tourpes en Activité n’avait pu se tenir. Il faudra donc attendre fin septembre…2022 avant de retrouver les expositions, démonstrations et autres activités qui mettent en valeur le savoir-faire des artisans, commerçants et producteurs locaux.

C’est bien évidemment la crise sanitaire qui a conduit à l'annulation de l'’édition 2021 de Tourpes en Activité. Les membres de l'ASBL Tourpes en Activité ont dû renoncer "la mort dans l’âme". Ils ont pris la décision lors de leur assemblée générale de ne pas organiser leurs festivités qui se déroulent traditionnellement durant le dernier week-end de septembre.

"Les risques que représentent l'arrivée de nouveaux variants et les difficultés de mise en œuvre des mesures sanitaires actuellement en vigueur ont amené le comité organisateur de cette fête qui attire habituellement près de 20 000 personnes dans les rues du petit village de Tourpes à prendre cette décision difficile. Les membres de l’ASBL planchent d'ores et déjà sur la prochaine édition et vous donnent rendez-vous les 24 et 25 septembre 2022", indique Jean-Luc Strebelle, administrateur-délégué à la gestion journalière de l'ASBL Tourpes en Activité.