Plusieurs Communes de la région, dont Péruwelz et Bernissart, ont pris part à la première édition du Marathon de la propreté initié par BeWaPP avec, au programme, actions de sensibilisation et contrôles renforcés. La zone de police Bernissart/Péruwelz collabore avec les communes, et ce marathon, organisé du 22 au 26 novembre, va se poursuivre grâce aussi à des acteurs de terrain comme les gardiens de la paix.

Deux axes de travail: sensibilisation et répression. Trois catégories de déchets prioritaires dans le Plan local de propreté (PLP) ont été visées par les services Environnement et Prévention-sécurité de la Ville et par la police, à savoir les mégots de cigarettes, les déjections canines et les dépôts clandestins.