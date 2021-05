Le projet d’aménagement intérieur de la gare de Péruwelz est désormais bien sur les rails. Il avait été présenté en septembre dernier devant le conseil communal. Pour rappel, le budget global s’élève à 3,5 millions avec des subsides à aller chercher du côté de l’agence wallonne du patrimoine, du SPW Rénovation urbaine et d’Ideta (compensation).

Justement, la commune vient de recevoir une bonne nouvelle. Le bourgmestre, Vincent Palermo, l’a annoncé. Un projet d'arrêté de subvention est sur la table.

"Il s’agit d'un montant de 934 000 € dans le cadre des futurs travaux, un subside issu de la Rénovation urbaine. Nous en attendons d'autres", confirme-t-il au passage.

Au rez-de-chaussée, on retrouvera un espace dédié au tourisme et aux expositions et une surface dévolue à Horeca tandis que dans les annexes est prévu un local à vélos. L’étage, lui, sera composé de plusieurs espaces polyvalents pour entreprises et de salles pouvant accueillir les associations et des conférences.

Dans le scénario le plus optimiste, les travaux pourraient débuter en 2022 et s’achèveraient en 2023.