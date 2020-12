Eu égard à la situation sanitaire actuelle et dans un but préventif, l’administration communale de Péruwelz continue à travailler à bureaux fermés. Les communications électroniques et téléphoniques sont à privilégier et il y a également la possibilité de prendre rendez-vous pour les services Etat-civil/Population au 069 25 40 00 ou via sonia.lucas@peruwelz.be et Cadre de vie au 069 67 26 70 ou via cecile.robience@peruwelz.be

Pour les contacts par mail, l’administration vous demande de bien indiquer nom, prénom et numéro de téléphone afin de pouvoir vous recontacter facilement.

Par ailleurs, la distribution des sacs-poubelle et des chèques-cadeaux est maintenue par le biais de l’organisation de permanences sans rendez-vous les mardis et jeudis de 13h30 à 17h ainsi que le samedi 12 décembre de 9h à 11h45.