Péruwelz: agressé à la banque

Une personne, sous la menace, a dû remettre sa carte de banque et de l'argent à un individu malintentionné.

Ce lundi de Pâques restera malheureusement un mauvais souvenir pour un habitant de Péruwelz qui s'était rendu au sein de l'agence Belfius, située sur la Grand'Place, afin d'y retirer de l'argent.



En effet, la victime allait sortir de l'agence bancaire après avoir constaté que le terminal était hors service quant un homme qui se trouvait déjà à l'intérieur lui a ordonné de lui remettre sa carte de banque ainsi que l'argent qu'elle avait dans son portefeuille.



La victime s'est alors exécutée. L'individu ne lui a cependant pas demandé son code secret. Aucun retrait frauduleux n'a pas non plus été effectué.



L'auteur a alors quitté les lieux. Quand la victime est sortie de l'agence, elle a remarqué que sa carte avait été abandonnée au sol.