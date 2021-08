L’heure est clairement à la mise en valeur des produits du cru dans la région et c’est dans cette optique qu’un appel est lancé aux artisans et aux producteurs locaux. L’asbl Rond’Eau des Sources et le service développement économique de la Ville de Péruwelz vont organiser un évènement le samedi 11 septembre au centre-ville, plus exactement sur la Grand-Place. Un nouveau concept qui a pour objectif de mettre un coup de projecteur sur les pépites locales !

Si vous êtes artisan ou producteur dans la région de Péruwelz, du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut ou en Wallonie picarde, que vous souhaitez faire découvrir vos produits et vos créations lors d’un marché en plein air et que vous avez des disponibilités le samedi 11 septembre de 10 h à 17 h, l’appel vous est lancé.

Des emplacements de 4 x 3 mètres seront mis à disposition gratuitement moyennant une réservation et un dépôt de caution. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service développement économique de la Ville de Péruwelz avant le lundi 23 août. Infos auprès d’Athena Forner au 069 25 40 07 ou par e-mail à athena.forner@peruwelz.be

Inscriptions en ligne : https://forms.office.com/r/3NSX9v1uVc