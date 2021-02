Jusqu’à la mi-avril et suivant les conditions climatiques, les batraciens effectuent leur migration de leur lieu d'hibernation vers leur lieu de reproduction. La commune de Péruwelz annonce qu’en raison de l'action menée par le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, des mesures seront d'application à Callenelle, Roucourt et Braffe jusqu’au 18 avril.

La circulation sera interdite, à l'exception des véhicules de secours et d'urgence, entre 20 h et 7 h dans la rue des Grands Près à Callenelle, dans sa partie comprise entre la N504 et la première intersection avec la rue du Marais. La déviation des véhicules se fera par la rue de Flines à partir de la N504 et la rue du Marais.

La circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h dans la rue des Grands Près lorsque la circulation y est autorisée à partir de l'ancien canal de l'usine Saluc vers la rue du Marais, dans le chemin de Jérusalem, dans la rue de Flines à hauteur de l'ancien canal à Callenelle, dans la rue d'Arondeau à Roucourt ainsi que dans la rue de Wadergnies à Braffe.

La signalisation, les panneaux "traversée de batraciens" et l'éclairage adéquat seront placés.