Dix cents par habitant dans le cadre de la solidarité Wapi: le RPP a refusé.

Alors que le camp de Péruwelz a été démantelé en douceur mercredi, certains migrants étant dirigés vers le foyer Saint-Eloi de Froyennes et d’autres chez des particuliers, le débat a tourné au vinaigre au conseil.

Le bourgmestre a indiqué qu’en accord avec le doyen, les locaux de la paroisse à la rue du Biézet, déjà utilisés par les migrants il y a quelques mois, allaient être mis à disposition jusqu’à la fin mars. “Les migrants y auront accès à des repas et à des sanitaires. Le CPAS offrira de la soupe et des repas. Ils pourront recevoir des infos sur le parcours d’intégration. Ce lieu sera géré par la Plateforme de l’interculturalité à Tournai et la Croix-Rouge. Nous avons pris le problème en face.”

La commune va contribuer à hauteur de 10 cents par habitant, soit 1 720,5 €, à la cotisation de solidarité en Wapi. “Onze communes participent déjà tandis que la Province a mis un budget de 17 500 € pour des frais en besoins essentiels”, a expliqué Vincent Palermo.