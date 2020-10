Le long de la Neuve Chaussée à Péruwelz, les projets commerciaux ne manquent pas. Mais en même temps, plusieurs enseignes ayant quitté les lieux ou déménagé un peu plus loin ont donc laissé des surfaces commerciales vides. Certaines d’entre elles ne seront pas restées sans vie très longtemps.

Ainsi, c’est dans la surface qu’occupait le Colruyt avant son déménagement qu’un nouveau magasin Extra, le 44e de l’enseigne, est venu s’implanter. Ouvert depuis quelques jours, il table sur une équipe de vente composée de 8 collaborateurs, dont Aline Delaunoy, gérante pour Péruwelz.

Il faut savoir qu’à la base, Extra, c’est du Belge et même du régional. En 1992, Stephan Lesage ouvre avec son épouse Greet Huysentruyt un premier magasin de 100 m² à Comines, créé sur le principe d’une solderie. Un an plus tard, un deuxième magasin verra le jour sous le nom d’Eurobazar à Ploegsteert. L’aventure est lancée et le groupe n’a depuis cessé de grandir puisque, rappelons-le, le magasin de Péruwelz est le 44e en Wallonie. Le nom Extra est arrivé, il faut le préciser, il y a 5 ans. L’objectif est d’arriver très prochainement à 50 magasins.

Extra s’est spécialisé dans la vente de produits non-alimentaires : entretien, hygiène, cosmétique, déco, cadeaux, articles de cuisine et de salle de bain et articles saisonniers (Halloween, Noël…).

Le groupe compte actuellement plus de 400 employé(e)s et entend continuer à recruter.

Toutes les gammes de produits proposées par la chaîne Extra sont représentées à Péruwelz sur une surface commerciale de 1700 m².

"C’est une équipe très jeune qui accueille les clients ici à Péruwelz. Dynamique et avec un esprit d’équipe très présent. Chacun a déjà ses spécificités dans le magasin ! On ressent une très bonne ambiance et beaucoup d’entraide", souligne Guisy Lemmo, gérante régionale.