Leur projet prend forme et deviendra une réalité dans quelques mois, durant l’année de leur 30e anniversaire. En couple depuis l’âge de 16 ans, Amélie Lecocq et Jérémy De Keyzer se lancent dans une nouvelle aventure, à la fois privée et professionnelle.

Ils ont fait l’acquisition d’une maison rue du Vermontois à Péruwelz dans le but d’y établir leur domicile mais aussi leur espace respectif de travail, à savoir un cabinet d’architecture pour lui et un centre périnatal et pédiatrique pluridisciplinaire pour elle.

Pour eux, ce projet tombait quelque part sous le sens, d’où son nom de code : BEABA !

© DR

Active sur Péruwelz depuis plusieurs années déjà, Amélie, kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie, a pas mal bourlingué, entre ses études à l’ULB et ses formations, entre autres, à Pau et à Paris. "J’ai par exemple exercé comme indépendante à Rumes. En début de carrière, je travaillais aussi bien avec des adultes qu’avec des enfants mais petit à petit, mes activités auprès des enfants ont pris de plus en plus d’importance. Créer un centre regroupant plusieurs disciplines nous a paru pertinent dans la mesure où pas mal de professionnels cherchent des espaces de consultations."

Justement, les travaux battent leur plein. Le rez-de-chaussée de la grande bâtisse est en complète transformation pour y créer des salles pour les praticiens. Une fois que le bâtiment aura été totalement aménagé, ces espaces seront loués. L’étage, lui, sera dévolu au domicile du couple.

Ambiance cocooning.

"Le centre comprendra plusieurs cabinets de consultations, une salle polyvalente, le tout avec un parking aisé, assure Amélie. Parmi les disciplines que nous accueillerons, il y aura notamment de la kiné pédiatrique, un pédiatre, un ostéopathe, un ergothérapeute, une sage-femme avec des séances de thalasso avec bébé, une psychomotricienne, un prof de yoga pré et post natal et spécialisé aussi pour enfants et des massages bien-être pour femmes enceintes. On veut surtout développer un aspect familial, une ambiance cocooning."

L’équipe est amenée à se renforcer en fonction des demandes et des besoins. Amélie compte aussi proposer des ateliers. "Comme du portage en écharpe ou des massages. On pourra également envisager des ateliers-conférences sur des sujets divers : allaitement, sommeil de l’enfant…Encore une fois, quelque chose de pluridisciplinaire. Les différents profils qui fréquenteront le centre pourront ainsi échanger à propos des patients ou de leurs expériences professionnelles. Ce sera enrichissant."

© DR



Rénover et partager

A la conception des locaux, on retrouve bien entendu Jérémy, diplômé en architecture (UMons) qui a imaginé les plans et qui va apporter sa touche artistique. "J’ai déjà eu l’occasion de travailler sur des formats de centres médicaux, notamment en dessinant les plans d’un centre médical à Tertre qui est en cours de finalisation. Je trouve que nos domaines de compétences, à Amélie et à moi, se complètent bien. L’un des avantages de notre bâtiment ici à Péruwelz, c’est sa position stratégique. Il sera facilement accessible car proche des grands axes routiers, avec la N60 et l’autoroute, mais aussi des transports en commun puisque la gare de Péruwelz n’est pas loin."

Jérémy, qui possède sa propre boîte, Split Architecture & Consulting, est toujours à la recherche d’un(e) architecte pour collaborer avec lui car le boulot ne manque pas. Les demandes sont là. "Le bureau se développe. Cette maison tout à fait atypique a été conçue par l’architecte Alain Crunelle. Elle possède un beau potentiel. Je vais aussi y installer ma boîte en remettant le bâtiment au goût du jour et en faisant appel à de nouvelles techniques. J’envisage de prendre part en 2022 à la journée de la rénovation afin d’ouvrir le site aux visiteurs pour qu’ils puissent découvrir comment nous avons aménagé les lieux, la déco, les châssis... L’objectif est de partager notre vision et de donner des idées aux visiteurs."

Si tout se passe comme prévu, le centre BEABA devrait pouvoir ouvrir ses portes après les grandes vacances, en septembre. Autant dire dans peu de temps. L’arrivée d’un bébé figure aussi à l’ordre du jour puisque les tourtereaux, qui ne font pas les choses à moitié, attendent un heureux événement pour octobre.

Leur mariage, lui, a déjà été reporté à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire. Mais qu’importe. En attendant de se passer la bague au doigt, Amélie et Jérémy continuent à avancer ensemble et à deux dans la même direction. Bientôt à trois.