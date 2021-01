C’est une nouvelle qui va surprendre. Clarisse Cantillon, conseillère communale socialiste et par ailleurs avocate, va quitter la politique en raison d’une incompatibilité avec son activité professionnelle. Et pour cause : elle va être engagée comme juriste par la Ville de Péruwelz.

"J’ai répondu à un appel à candidatures en août dernier. J’ai passé différents examens et j’ai été choisie, indique-t-elle. Je ne change pas de parti mais je dois bien entendu quitter mes fonctions politiques."

Connue pour son franc-parler et ses différentes prises de position, Clarisse Cantillon se faisait plus discrète lors du conseil communal ces derniers mois.



Elle s'est exprimée en ces termes sur sa page Facebook. "Dernièrement, la Ville de Péruwelz a eu l’excellente idée de créer un poste de conseiller juridique du bourgmestre. Un poste davantage lié à la fonction de bourgmestre qu’au mandat de celui ou de celle qui porte l’écharpe. Un poste qui permet d’éclairer le bourgmestre sur les nombreuses limites légales qui entourent l’exercice des compétences qui sont les siennes. Un poste qui m’a été proposé au terme d’une procédure de recrutement impliquant la réussite de plusieurs examens et le passage d’un entretien oral devant un jury composé de diverses personnalités de caractère, issues de mondes différents. Un poste que j’ai accepté et qui implique, notamment, mon retrait total de la vie politique. De nouvelles fonctions que je me réjouis d’exercer aux côtés d’un mandataire particulièrement investi pour sa ville et qui ne cesse de m’impressionner par sa connaissance des dossiers et sa force de travail. Et la conviction profonde qu’aujourd’hui la politique, particulièrement au niveau local, se construit au-delà des clivages politiques.En voici d’ailleurs une belle démonstration puisque la majorité MR-Ecolo n’a pas hésité à confier ce poste à une candidate d’une obédience différente. Qu’il me soit ici permis de l’en remercier publiquement. 2021 commencera donc par ma démission du conseil communal de la Ville de Péruwelz ainsi que des divers mandats que je détiens au sein des instances du Parti socialiste. Car en choisissant d’intégrer l’administration, je me soumets pleinement aux devoirs de neutralité, de réserve et d’impartialité qui s’imposent au personnel de l’administration. Mes convictions et soutiens politiques demeureront dorénavant dans la sphère privée. L’annonce est pour le moins inhabituelle et surprenante, j’en conviens. Il faut croire que j’aime sortir des sentiers battus. Les proches à qui j’ai parlé de ce nouveau défi professionnel sont tous très heureux pour moi. Sur la toile, bien sûr, c’est un autre univers. Je ne m’attends pas à trouver de l’objectivité et de la bienveillance dans tous les commentaires formulés ici ou ailleurs. Mais j’ose croire que la tolérance, l’ouverture d’esprit et la compréhension ont aussi droit de cité."