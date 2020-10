Le renouveau est en marche chez Action citoyenne. La formation politique péruwelzienne acte le départ des conseillers Colette Bourdon et Paul De Dom, qui vont céder leur place à Denis Renard et Eric Thomas. Un scénario prévu dès 2018., a précisé le président d’AC, Gérard Uytterhaegen.

Agé de 27 ans, Denis Renard est issu d’une famille d’agriculteurs péruwelziens et est titulaire d’un bachelier en techniques spéciales. "Je suis employé dans une entreprise internationale. J’ai été impliqué dans plusieurs associations de jeunes à Péruwelz et après mes études en 2017, j’ai rejoint AC. J’aurai à cœur de défendre en particulier l’agriculture, l’embellissement de la ville et la culture. Au vu de mes origines familiales et professionnelles, j’attacherai aussi de l’importance à défendre les intérêts des indépendants."

De son côté, Eric Thomas, 59 ans, a quitté ses Ardennes natales en 1984 pour venir s’installer et travailler dans la région où il a par exemple assuré la direction des finances et le contrôle de gestion au TEC Hainaut.

"Dans la commune de Péruwelz, j’ai intégré plusieurs associations, comme des mouvements de jeunesse et un club cyclo. Je me suis engagé en politique en 2010, rejoignant le groupe AC. Deux ans plus tard, AC m’accueillait sur sa liste d’ouverture. Siégeant pendant 6 ans au conseil du CPAS et 6 ans à l’IPPLF, l’immobilière publique, comme administrateur, j’ai ainsi pu initier le T.P.M.R, le transport de personnes à mobilité réduite. En 2018, j’ai participé à la réflexion autour de notre programme. Sensible aux difficultés des plus démunis, je serai attentif à la gestion efficace des finances. Péruwelz a des atouts, mais il y a encore des choses à faire : redynamiser le centre-ville et Bon-Secours, embellir nos entrées de ville et villages, développer et favoriser les circuits courts, créer une maison des jeunes, développer un service de mobilité des villages vers la Ville."

Colette Bourdon, très active en matière de soutien aux migrants et Paul De Bom, ardent défenseur du développement économique de Péruwelz depuis des décennies, ont dressé le bilan de leur action tandis que Gérard Uytterhaegen s’est exprimé au sujet de la philosophie et de la stratégie d’AC. Nous aurons l’occasion d’y revenir.