La Ville convie celles et ceux qui souhaitent donner un coup d’éclat à leur quartier ou à leur village à s’inscrire pour le grand nettoyage non pas de printemps ais d’automne qui se déroulera du 23 au 26 septembre sous la houlette de l’ASBL BeWaPP. "Les personnes intéressées ont jusqu’au 13 septembre pour s’inscrire", indique-t-on à la Ville.

D’habitude, hors crise sanitaire donc, cette opération se déroule le dernier week-end du mois de mars, mais les règles sanitaires n’étaient alors pas en adéquation avec la philosophie de l’opération qui implique une réelle participation citoyenne et donc des contacts ! Dès lors, BeWaPP, en accord avec le CNS, a pris la décision de reporter cette action de sensibilisation participative à la propreté publique du 23 au 26 septembre.



Chaque année, rien que sur l'entité de Péruwelz, des dizaines de sacs sont remplis de déchets après cette action. Bouteilles en verre, canettes et autres PMC, emballages et encombrants constituent la majorité des déchets ramassés en ville et dans les villages, alors que les recyparcs ne sont pourtant pas loin. Le constat vaut pour de nombreuses communes, bien entendu.



Rendez-vous sur le site Internet : https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage jusqu’au lundi 13 septembre à minuit pour vous inscrire. Un kit de nettoyage composé de gants réutilisables, de gilets fluorescents et de sacs-poubelle labellisés BeWaPP vous sera envoyé par la Wallonie. A l’issue de l’opération, la Ville se chargera de collecter les sacs de déchets le long de votre parcours. Si vous éprouvez des difficultés avec la procédure, vous pouvez contacter le service Environnement de la Ville de Péruwelz au 069/672652 à partir du 6 septembre ou alors envoyer un mail à environnement@peruwelz.be