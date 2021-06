On a appris le décès de Roger Henneuse. Le socialiste avait été bourgmestre de Péruwelz de 1988 à 1994. Il avait aussi siégé comme sénateur et était devenu président francophone de la Cour constitutionnelle (ex Cour d’Arbitrage).

Roger Henneuse allait fêter ses 78 ans ce 19 juin. A sa famille et à ses proches, la DH Les Sports présente ses plus sincères condoléances.