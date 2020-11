C’est donc par visioconférence que le conseil communal de Péruwelz a pris congé de Paul De Bom et de Colette Bourdon (ici en octobre lors de la conférence de presse organisée pour leur départ).

Les deux représentants AC sont remplacés par Denis Renard et Eric Thomas, qui ont prêté serment par écran interposé et qui ont déjà eu l’occasion de s’exprimer sur plusieurs points abordés lors du conseil, notamment l’appel à projets Communes pilotes Wallonie cyclable pour lequel Péruwelz a remis sa candidature en proposant 8 volets liés au vélo, dont des liaisons cyclistes entre Péruwelz et les villages. Nous y reviendrons.

Les différents chefs de groupe ont eu un petit mot à l’adresse des deux conseillers sortants qui, par leur personnalité et leurs actions, font l’unanimité.

C’est le bourgmestre, Vincent Palermo, qui a commencé. "Je suis désolé que ça se déroule de cette manière, derrière un écran, a-t-il d’abord dit. Paul, c’est toi qui m’as mis le pied à l’étrier en politique et je te remercie. Bravo pour ta carrière exceptionnelle. Nous pouvons être fiers que Péruwelz ait pu compter sur quelqu’un comme toi, détaché de l’aspect individualiste et au contraire animé par l’intérêt général. Tu as toujours fait preuve d’humanité, ayant le sens du compromis."

Des mots qui sont allés droit au cœur de Paul De Bom. "Merci. C’est vrai, je n’ai jamais cherché la gloire et les mandats. J’ai voulu œuvrer pour le développement de ma ville. J’espère que nous pourrons organiser une petite réception en présentiel plus tard, sans doute à la buvette du club de football."

Vincent Palermo a aussi insisté sur les qualités humaines de Colette Bourdon. "Entrée au conseil en 2006, tu es devenue échevine fin 2009. Réservée, tu as néanmoins des choses à dire et à faire. Tu mènes tes combats, en faveur des migrants par exemple, avec là encore une volonté d’obtenir le consensus. Et nous continuerons d’ailleurs à œuvrer ensemble sur le sujet."

Dimitri Kajdanski (PS) a évoqué "des figures qui marquent plus que d’autres, qui laissent des images fortes. Paul, tu as toujours eu une attitude respectueuse qui rendait possible le dialogue. Colette, ton investissement dans le caritatif est reconnu, que ce soit au niveau des Ouvriers du cœur, de l’ACDA ou des migrants. Le PS vous remercie tous les deux."

Willy Detombe (RPP) a exprimé "le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous. Vous êtes deux personnes avec lesquelles on peut parler. J’envoie un bouquet virtuel à Colette et un grand cru à Paul. Bon vent à vous."

Yves Wuilpart (Ecolo) leur a souhaité une bonne retraite. "Vous avez toujours été corrects, que ce soit dans la majorité ou dans l’opposition."

Enfin, Thierry Rosvelds (MR-IC) a indiqué qu’il aura encore la chance de les côtoyer. "Paul tous les jeudis, en dehors du confinement bien sûr, en réunion au football et Colette au niveau du PO de l’institut Saint-Charles."

A noter que Denis Renard, 27 ans, devient par son entrée le plus jeune conseiller autour de la table à Péruwelz. Eric Thomas, lui, arrive au conseil communal après avoir déjà été conseiller du CPAS.