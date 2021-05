La ville de Péruwelz s’est engagée, dans la limite des crédits budgétaires prévus, à financer la stérilisation des chats errants. Deux cages-trappes ainsi que deux boîtes de transport ont été acquises et une convention a été passée avec trois vétérinaires de l’entité. La crise sanitaire a quelque peu retardé le démarrage du dispositif mais il vient d’être lancé.

La Ville rappelle que la stérilisation des chats est obligatoire depuis le 1er novembre 2017 et ce afin d’endiguer, au moins partiellement, le nombre d’abandons et la prolifération de chats errants mais aussi de limiter les désagréments qui en découlent. Tous les particuliers sont tenus de faire stériliser leurs chats avant l’âge de 6 mois.

La commune signale qu’un chat errant est défini comme "un chat qui reste maître de ses déplacements et de sa reproduction. Il n’a pas ou plus de propriétaire dont il partage l’habitat et peuple les parcs, jardins et terrains vagues."

Que faire si vous voyez un ou des chats errants autour de chez vous ? Prenez contact avec le cabinet du bourgmestre afin d’évaluer la situation et de convenir d’un rendez-vous pour obtenir les documents de stérilisation et, au besoin, récupérer les cages-trappes.

Vous recevrez également un certificat d’errance. Ce document est très important car sans lui, vous ne pourrez pas vous rendre chez le vétérinaire.

Pour capturer les chats, la Ville met donc à disposition des citoyens deux cages-trappes.

Celles-ci vous seront remises après avoir pris connaissance de la convention de mise à disposition et de vous être acquitté d’une caution de 20 € par cage. Cette caution vous sera restituée après avoir rapporté les cages en bon état et dans les plus brefs délais.

Prévenez les voisins

Avant de placer les cages, pensez à avertir les voisins de votre opération de capture afin qu’ils puissent garder leurs propres chats à domicile. Cette communication est précieuse pour éviter toute capture de chat domestique. Une fois les cages installées, placez-y quelques restes alimentaires (ou mieux encore des sardines) comme appât.

Quand le chat est capturé, faites compléter le certificat d’errance par trois voisins et contactez le vétérinaire désigné. Si celui-ci ne peut recevoir l’animal, un second vétérinaire vous sera proposé. Rendez-vous au cabinet vétérinaire accompagné du certificat d’errance. Sans ce certificat, le vétérinaire ne pourra pas pratiquer l’opération.

Pour tout savoir sur les modalités de capture et la procédure à suivre, rendez-vous sur www.peruwelz.be/animaux

Vous pouvez aussi prendre contact avec l’administration communale par mail via animaux@peruwelz.be ou par téléphone au 069 25 40 60.