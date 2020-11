Elles ont été rentrées dans le cadre de l’appel à projets Communes pilotes Wallonie cyclable.

Le collège communal de Péruwelz a décidé de répondre à l’appel à projets Communes pilotes Wallonie cyclable, demandant au service Cadre de vie/Environnement d’élaborer un dossier de candidature. Le point a été adopté lors du conseil communal.

"Nous voudrions faire valider 8 projets portant sur des équipements ou infrastructures", a expliqué le bourgmestre, Vincent Palermo.

Le premier d’entre eux, c’est la liaison entre les deux axes RAVeL et la gare. Ensuite, la connexion entre le RAVeL L92 et la Herseautoise, qui devrait accueillir courant du premier semestre 2021 le CPAS. Le RAVeL L92 passe derrière ce futur site administratif. Parmi les projets figurent aussi les liaisons ville-villages : la liaison Péruwelz - Roucourt - Brasménil - Wasmes-AB et la liaison Péruwelz - Bury - Braffe - Baugnies. "Le projet consiste en la création d’une bande cyclable suggérée qui incitera les riverains à utiliser le vélo. La bande suggérée attire aussi l’attention des automobilistes", a précisé le bourgmestre.