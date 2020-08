A Péruwelz, l’extrait de rôle relatif à la taxe immondices ainsi que la taxe d’hygiène publique a suscité pas mal d’interrogations. C’est ainsi que la commune a décidé de démêler le vrai du faux en répondant à plusieurs questions.

Pour rappel, dit-on au niveau de la commune, celle-ci est calculée en fonction de votre situation familiale au 1er janvier 2020.

Certains citoyens n’ont pas été informés d’une augmentation/modification de la taxe immondices.

"C’est faux, dit la commune. Fin 2019, le point est passé au conseil communal et le compte-rendu est diffusé sur le site www.peruwelz.be. L’information a été relayée dans le magazine communal distribué en toutes-boîtes. La presse a largement relayé l’information car toutes les communes sont concernées."



Cet argent bénéficie à la commune.

"Faux. L'augmentation de la taxe est la conséquence de la hausse du coût de l’enlèvement et du traitement des déchets ménagers calculée par l’intercommunale Ipalle."

L’intercommunale Ipalle a-t-elle été contrainte d’augmenter les cotisations de toutes les communes ?

"Vrai. Plusieurs explications ont été fournies par Ipalle : nombre croissant de flux collectés dans les recyparcs, augmentation du nombre de catégorie de déchets à trier, hausse du coût des transports des matières collectées (carburants et nouvelle taxe kilométrique), traitement des matières collectées, transfert de la prise en charge des déchets spéciaux des ménages de la Région wallonne aux intercommunales, investissements menés par l'intercommunale Ipalle pour améliorer le traitement et les collectes (création des points d'apport volontaire, par exemple), entretien et maintenance des recyparcs…C'est ce qu’on appelle le “coût vérité déchet”. Vous trouverez plus d'information sur le Portail Environnement de Wallonie ainsi que sur le site d’Ipalle. Il s’agit d’une obligation de la Région Wallonne et les communes se doivent de respecter le décret « Coût vérité » qui impose de répartir sur l’ensemble des habitants le coût total, lié au traitement des déchets. Ainsi, la redevance demandée aux citoyens doit absolument couvrir entre 95 et 110% des frais"

Il est possible de demander un plan de paiement ?

"Vrai. L’administration communale tient à rappeler qu’une possibilité de plan de paiement est envisageable." N’hésitez pas à contacter directement le service finances au 069/25.40.71 ou par mail à l’adresse virginie.cuignet@peruwelz.be