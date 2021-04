L'ASBL l'étoile filante avait déjà été mise à l'honneur par la ville de Péruwelz à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pour la période de Pâques, la structure a de nouveau été appelée afin de décorer le rond-point situé à proximité de la gare.

"Les bénéficiaires de notre ASBL ont eu la chance de déposer leurs créations et plus précisément une poule et ses œufs sur le rond-point, à la vue de nombreux passants. Les résidents sont très fiers et contents que leur travail soit mis en avant", conclut Anthony Scaborra, chef éducateur au sein de l'ASBL l'étoile filante.

Depuis mardi, les habitants de Péruwelz peuvent contempler diverses décorations de Pâques aux ronds-points. Ces dernières ont été confectionnées par les bénéficiaires de l'étoile filante, de l'arc-en-ciel et également de l'Institut Bon Pasteur.