Ils sont prévus à la rue Castiau. L’arrêt et le stationnement seront impactés.

Des travaux sont programmés à la rue Castiau ce mercredi 15 juillet de 7 h à 17 h. Dans ce cadre, l’arrêt et le stationnement seront interdits rue Castiau et de part et d’autre de la chaussée dans sa portion comprise entre son carrefour avec la rue Pont-à-la-Faulx et l’accès à l’école Saint Charles.

La circulation dans la rue Castiau dans la portion reprise ci-dessus sera interdite à l’exception des engins de chantier et des véhicules de secours.

L’accès à la rue du Vert Coron s’effectuera au départ de la rue Outre l’Eau via la rue Castiau (portion comprise entre rue Outre l’Eau et rue du Vert Coron) laquelle sera ouverte à la circulation, pour l’occasion, uniquement dans le sens Outre l’Eau vers Vert Coron et la vitesse y sera limitée à 30 km/h.

Une déviation au départ de la rue Pont-à-la-Faulx sera mise en place via cette dernière, la rue de la Buissière, la rue Outre l’eau et la rue Castiau.