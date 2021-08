Dès le lundi 6 septembre prochain, des modifications de circulation routière seront d’application à Péruwelz. Ces modifications font suite à une analyse de la police fédérale en vue de réguler la circulation. Les décisions ont été prises lors de la séance du conseil communal du 25 mai 2021.

Il y a tout d’abord la mise en sens unique de la rue de la Guérison. Les véhicules ne pourront désormais plus y circuler depuis le n°20 (carrefour avec elle-même) vers la rue du Gadrouillet. Cette nouvelle mesure de circulation sera appliquée durant une période de six mois et sera évaluée à l’issue de cette période test.

La rue du Gadrouillet sera aussi mise à sens unique. Il sera désormais interdit de circuler (à l’exception des cyclistes) depuis la rue des Écoles vers la rue de Jaunay-Clan.