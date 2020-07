La commune de Péruwelz signale l’organisation de deux distributions de la réserve stratégique des équipements de protection individuelle (EPI) pour les dentistes, infirmières à domicile, médecins généralistes, médecins spécialistes, aides-soignants à domicile et sages-femmes, ceci sur base de la liste fournie par le Gouverneur de la Province de Hainaut.

Elles auront lieu à l'ancienne conciergerie (cour de l'hôtel de ville) ce jeudi 30 juillet de 13h à 16h et le jeudi 6 août de 9h à 12h .

Une pièce d'identité vous sera demandée et il faut venir en personne et non se faire représenter. Les mesures de distanciation sont de rigueur. Vous pouvez vous stationner sur le parking de la Verte-Chasse et ensuite entrer dans le parking de l'hôtel de ville par la grille verte située à côté de la piscine.