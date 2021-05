Un test de Smart Parking est en cours pour analyser la fréquentation, mais le système ne fait pas l’unanimité.

La mise en service d’un système test de Smart Parking sur la Grand-Place a fait débat lors du conseil communal. L’objectif de ce dispositif dit intelligent est d’analyser via caméra la fréquentation du parking, de déterminer à quels moments de la semaine un souci peut se poser. Ici, il s’agit d’une période test de 6 à 9 mois en partenariat avec la société Bizzdev.

"Ce prestataire nous a proposé de placer un système en test, a indiqué le bourgmestre, Vincent Palermo. Ce système permettra d’analyser l’occupation, de voir s’il y a de la place pour les PMR et s’il y a des voitures ventouses. Les citoyens péruwelziens et de l’extérieur auront ainsi une vision de l’ensemble de nos parkings. Au niveau du respect de la vie privée, le système est agréé. Nous avons demandé et reçu l’aval de la police. Le test est gratuit."