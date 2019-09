La fille de la victime, qui n'entretenait plus de contacts réguliers avec son père, a toutefois alerté les forces de l'ordre, après avoir constaté la présence de nombreuses toiles d'araignée à la porte du domicile paternel. Les policiers se sont immédiatement rendus à la rue de Cerfontaine. C'est une dame, âgée de septante-quatre ans, dans un état de confusion avancé, qui leur a difficilement ouvert la porte. À l'étage, ils ont découvert le corps de la victime, à même le sol. Selon le médecin légiste, Jean Detournay, âgé de 58 ans, est décédé au début du mois d'août. Le substitut du procureur du roi Vangeneberg a confirmé un décès par causes naturelles. Aucun devoir d'enquête n'a d'ailleurs été réclamé par le parquet. Si ce n'est pour confirmer l'identité de la victime. La tante de Jean Detournay, qui vivait à ses côtés, a été prise en charge par les services sociaux et emmenée à l'hôpital. À l'heure qu'il est son état de santé ne permet pas aux policiers de l'entendre.