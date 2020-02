Deux citoyennes prennent les devants : la période est critique.

Dans le programme stratégique transversal de la ville figure une campagne de stérilisation des chats errants. Mais deux citoyennes, Sabrina Delgutte et Maïté Pitot, ont décidé de prendre les devants.

“Nous avons été interpellées par des citoyens de Péruwelz concernant la présence massive de chats errants. Et comme certaines situations ne peuvent attendre, nous avons décidé d’agir, indique Sabrina Delgutte. Nous lançons un appel afin de trouver des familles d’accueil ou mieux encore des adoptants, des associations prêtes à prendre en charge ces chats en espérant par la suite trouver un bâtiment où une chatterie qui pourrait voir le jour, sachant que dans l’entité, il n’y a aucune association pour chats. Maïté Pitot, mon équipe et moi avons décidé de nous battre afin de trouver une solution viable pour ces chats. L’euthanasie, personne n’en veut.”

Maïté et Sabrina n’entendent court-circuiter personne, assurant que de toute manière, un plan de stérilisation ne couvrira pas tous les besoins.

Cages et lecteur de puce

“Nous créons une cagnotte qui permettra d’acheter une ou deux cages trappes et éventuellement un lecteur de puce et qui couvrira les frais de certaines stérilisations. Un montant de 300 € nous aiderait déjà bien", poursuit Sabrina. "Le but est de limiter les reproductions, sachant que nous nous trouvons dans une période critique puisque la saison des chaleurs arrive à grands pas et a déjà commencé chez certains chats. Nous souhaitons éviter au maximum l’augmentation de ces meutes car les difficultés seraient alors encore plus importantes.”

Les deux femmes entendent agir en totale transparence. “La cagnotte se fait via la plate-forme PayPal uniquement. Nous avons conscience que tout le monde ne sait pas utiliser ce moyen de paiement, mais il nous paraissait le plus clair par souci de transparence et d’honnêteté. Les gens savent en suivre l’évolution en temps réel et une fois que notre objectif sera atteint, nous publierons les dépenses et les interventions menées grâce à cette cagnotte. Plusieurs associations ont actuellement été contactées et sont prêtes à nous aider, mais pour augmenter les prises en charge. Et il est particulièrement important de trouver des familles d’accueil. Tous les frais seront couverts par les associations.”

Infos : https://paypal.me/pools/c/8myO1zeRil