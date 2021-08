Ils ont été sensibilisés à la sécurité routière et encadrés par des professionnels.



La sécurité routière, c’est connu, est l’affaire de toutes et de tous. Aussi des enfants. C’est dans ce cadre qu’une animation avec des professionnels leur a été proposée à Wiers et à Péruwelz. Ils ont été encadrés par la police et le service prévention-sécurité de la Ville.

"Près de 30 enfants de l’accueil extrascolaire de Wiers et de La Roë ont suivi une animation en matière de sécurité routière sur la place de Wiers, explique Catherine Homerin, responsable du service prévention-sécurité. Le lendemain, les enfants de La Ré-Création de Péruwelz ont eux aussi pu suivre cette formation et relever les défis sur le parking de la Maison de la citoyenneté. Des vélos et des trottinettes ont été mis à leur disposition."