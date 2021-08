Le concours photographique consacré à Péruwelz et à ses villages devait initialement se tenir jusqu’au 1er septembre, mais sa durée de validité a été prolongée jusqu'au 30 septembre pour permettre au plus grand nombre d’y participer.

"Nous avons décidé de prolonger la durée du concours tout simplement en raison des conditions météorologiques des dernières semaines particulièrement maussades surtout en juillet et qui ont rendu difficiles les promenades et donc les belles prises de vues", indique le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo.

Ce concours s’adresse aussi bien aux passionnés de photo qu’aux simples amateurs. Il est organisé dans le cadre de la mise à jour du site Internet de la Ville de Péruwelz. L’objectif sera à la fois d’alimenter la base d’images photographiques de l’entité au travers de nouveaux regards, de valoriser les paysages péruwelziens dans leur ensemble, ville et villages compris, en cohérence avec le slogan “Péruwelz, une ville à la campagne” et d’impliquer activement les citoyens dans la dynamique de valorisation du patrimoine péruwelzien. Les personnes qui aiment leur ville ou leur village et qui souhaitent le faire savoir peuvent donc se lancer, parfois même pour faire découvrir des lieux peu connus ou vraiment insolites. Les clichés, du plus classique au plus créatif, sont donc à envoyer avant le 30 septembre à communication@peruwelz.be

Plusieurs catégories seront scrutées par le jury. Certaines photos seront mises à l’honneur lors d’une exposition au printemps 2022 tandis que d’autres seront publiées sur le site internet de la Ville ou encore dans le magazine communal. Les photos seront de toute façon présentées au jury sans nom, de manière à préserver l’impartialité.

Rendez-vous sur www.peruwelz.be pour découvrir le règlement et le formulaire d’inscription. Infos complémentaires au 069 25 40 43 ou 069 25 40 46.