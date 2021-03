Si vous avez entre 15 et 21 ans et que vous souhaitez travailler au profit de la collectivité, vous pourrez envoyer votre dossier entre le 5 et 16 avril.

L’opération Eté solidaire, je suis partenaire, subsidiée par le Service public de Wallonie, est reconduite cette année encore sur la commune de Péruwelz. Le service du Plan de cohésion sociale de la Ville et ses partenaires (CPAS, IPPLF, écoles communales…) proposeront à une dizaine de jeunes d’effectuer un job d’été durant deux semaines et d’entamer ainsi en quelque sorte une première expérience professionnelle.

Pour déposer son dossier de candidature, il faut donc avoir entre 15 et 21 ans. Sur Péruwelz, l’opération sera menée, si tout va bien, entre le 9 et 23 juillet.

Eté solidaire s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons. Le travail est varié et aucune qualification n’est nécessaire. L’année dernière, les jeunes engagés dans ce cadre avaient notamment eu pour mission de guider le public lors du marché hebdomadaire du vendredi en vertu des règles Covid en vigueur.

Les candidatures devront être composées d’une lettre de motivation, d’un CV avec la photo du candidat, de sa date de naissance et de ses coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, gsm, e-mail).

Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Attention, ils devront être envoyés entre le 5 et 16 avril à l’administration communale de Péruwelz, Plan de Cohésion Sociale - Eté solidaire 2021, rue Albert 1er, n°35 à 7600 Péruwelz.