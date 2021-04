Fin 2020, le rachat des installations de la Verte Chasse par la Ville a constitué un soulagement pour les dirigeants du Péruwelz Football Club. A l’occasion d’une interview donnée en janvier, le vice-président, Thierry Rosvelds, avait confirmé ce soulagement d’un point de vue financier mais avait aussi assuré que plutôt que de tout miser sur les ambitions sportives maintenant que le PFC était libéré de certaines obligations, le club veillerait avant tout à remettre les terrains en état.

"Nous venons de vivre deux étés secs et là, il serait intéressant de se pencher sur la préparation des terrains plus tôt", avait-il dit.

Pas étonnant dès lors de voir que les travaux de refonte des terrains ont débuté sur le site alors que le Péruwelz FC organise par ailleurs son stage de jeunes cette semaine.

"Les trois terrains seront refaits, explique ainsi Jonathan Krys, T1 de l’équipe A du PFC et aussi coordinateur des jeunes. On profite de l’arrêt forcé de la saison pour mettre nos affiliés dans les meilleures conditions possibles en vue la prochaine saison. C’était le bon moment pour entamer les travaux et les dirigeants l’ont compris. C’est primordial pour pouvoir continuer la formation des jeunes au club. Les travaux sur les terrains 2 et 3 ont déjà été entamés tandis qu’on débutera le terrain 1 en juin."

En espérant vivre un prochain exercice complet.