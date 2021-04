Le conseil communal de Péruwelz a observé une minute de silence suite au décès de Jean-Pierre Cuignet, figure politique fortement appréciée comme en témoignent les réactions des différentes formations représentées au conseil communal. Un hommage unanime lui a été rendu lors de la séance.

Par ailleurs, le conseil communal a acté un changement au niveau du conseil de l’action sociale et ce du côté du parti socialiste.

Luc Rigaux, qui a réintégré la table du conseil communal suite au départ de Clarisse Cantillon, a donc démissionné de son mandat au sein du conseil de l'action sociale. C’est désormais Christelle Gras qui remplacera Luc Rigaux au sein du conseil du CPAS. Celle-ci, conseillère communale entre 2012 et 2018, a pour thématiques de prédilection l’économie, la formation, l’emploi ou encore la réinsertion via l’intégration sociale et professionnelle. Elle est également impliquée dans la vie associative locale. Christelle Gras s'est engagée dans la vie politique depuis de nombreuses années, au sein de l'Union communale socialiste et de la section de Wiers.