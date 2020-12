La Ville signale que les horaires des distributions des sacs-poubelle gratuits ont été adaptés. Les distributions auront encore lieu ces mardi 29 et mercredi 30 décembre de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et ce jeudi 31 décembre de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h. Les sacs sont disponibles à l'accueil de l'hôtel de Ville. A ces mêmes moments, vous pourrez aussi retirer votre chèque Covid, dont la validité et la distribution seront prolongées jusqu'au 15 avril.

Il ne faut donc pas prendre rendez-vous cette semaine pour retirer vos sacs ou votre chèque.

Infos complémentaires 069 25 40 00.