Grégory, agriculteur de 45 ans, se lance dans l’aventure de l’Amour est dans le Pré (RTL TVI).

Les portraits des dix candidats agriculteurs de la nouvelle saison de L’Amour est dans le Pré (RTL TVI) viennent d’être présentés. Désormais, il est possible de leur envoyer du courrier. Les tournages auront lieu cet été en vue de la diffusion des divers épisodes. Parmi les candidats, Grégory, 45 ans, de Péruwelz, qui gère une exploitation agricole familiale et qui propose des produits laitiers (lait, beurre). Un véritable passionné et aussi quelqu’un de très actif qui ne demande qu’une chose : trouver l’âme sœur. Entretien.