Philippe Durieux, chef de la zone de police Péruwelz/Bernissart, évoque la problématique des transmigrants.

Le commissaire divisionnaire chef de la zone de police Péruwelz/Bernissart, Philippe Durieux, a livré son point de vue sur la problématique des transmigrants à l’occasion de la venue à Péruwelz du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi.

Maniant le sérieux en y insufflant une dose d’humour qui n’appartient qu’à lui, le chef de corps n’a pas fait dans la langue de bois.

"Nous ne sommes pas les grands méchants loups ou les racistes. Je suis allé voir le camp qui avait été installé dans les bois sur notre commune. Je n’y mettrais pas mon chien ! En plus, au niveau de la sécurité, on retrouve toutes ces personnes le long de l’E42 à Bury. L’an dernier, 194 personnes ont été interpellées. Quand quelqu’un est interpellé, il nous montre son ordre de quitter le territoire, valable un mois. Que pouvons-nous faire alors ? Par ailleurs, il y a déjà eu des accidents et des drames lorsque ces personnes traversent l’autoroute."