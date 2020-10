Afin de tenter de limiter au maximum la propagation du virus, l’administration communale de Péruwelz travaillera à bureaux fermés à partir de ce mercredi 28 octobre. Les communications électroniques et téléphoniques sont à privilégier.

Il sera possible malgré tout de prendre rendez-vous au niveau des services état-civil - Population (au 069 25 40 00) et Cadre de vie (au 069 67 26 70).

Par ailleurs, la distribution des sacs-poubelle et du chèque-cadeau est maintenue via l’organisation de permanences sans rendez-vous les mardis et jeudis de 13h30 à 17h uniquement.