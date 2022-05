La brasserie Caulier a célébré ses 25 années d’existence l’an dernier et poursuit son évolution puisqu’elle a entrepris des travaux d’agrandissement visant à tripler sa capacité de production d’ici 2025 et donc à tendre vers les 100 000 hectolitres. Un investissement sur le long terme.

"Nos bières sont de plus en plus appréciées par les consommateurs, comme en témoigne la croissance importante observée ces dernières années", souligne Vincent Caulier, à la tête de l’entreprise depuis 2012. "Nous voulons continuer à créer des moments de plaisir en faisant ce que nous aimons : brasser des bières de caractère. Cet investissement important, soit 15 millions entre 2021 et 2025, nous permettra de croître tout en gardant notre indépendance, notre identité et nos processus de fabrication traditionnels."