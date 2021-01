Le conseiller socialiste Jimmy Ababio est revenu sur la désignation des pôles de vaccination dont l’annonce a été faite en ce début de semaine.

"Il avait été question que Péruwelz soit repris comme pôle mineur de vaccination. Or, finalement, notre commune n’est pas dans la liste", a-t-il fait remarquer.

Le bourgmestre, Vincent Palermo, a rappelé qu’il y aurait 9 centres majeurs de vaccination en Wallonie ainsi que des centres de proximité. "Péruwelz devait avoir une vaccination dite mobile. Je suis allé plus loin et j’ai proposé que Péruwelz, avec l’accord de l’intercommunale Ideta, mette à disposition un hall dans le nouveau business center du zoning Polaris pour accueillir un centre si besoin. Je le redis, un centre mobile était prévu pour Beloeil et Péruwelz."

Le bourgmestre a aussi indiqué que plusieurs phases de vaccination étaient programmées. "Tout le monde doit être vacciné pour fin août mais cela sera-t-il possible ? Rien n’est sûr. Il y a les variants qui arrivent. Il faut continuer à mettre le masque. Tout le monde a un rôle à jouer, car nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge. Péruwelz peut faire entendre sa voix, rien de plus. C’est ce que j’ai fait avec Ideta. Les centres de vaccination devront rester ouverts 6 mois et c’est ce que nous avons proposé au niveau du hall dans le zoning."

Jimmy Ababio se demandait s’il n’avait pas moyen de faire appel à l’intercommunale des soins de santé Imstam.

Il y a la réalité de terrain, a répondu Vincent Palermo, signalant que le problème était la pénurie d’infirmières. "Il n’y a que 9 centres majeurs désignés car il y a ce problème de pénurie, aussi bien en infirmières qu’en aides-soignantes. Ce personnel est en pénurie et en plus est fatigué à cause de la situation des derniers mois. Mais il y avait déjà cette pénurie avant le Covid ! Il faudrait du renfort."