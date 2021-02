En marge de l’AG extraordinaire d’Ideta qui se tiendra le 11 février, les communes de Wapi sont invitées à approuver la prise de participation de l’intercommunale dans la création de NEOVIA, une structure dont d’ailleurs plusieurs autres intercommunales comme l’IPFH, Igretec et Idea seront parties prenantes.

Par le biais de NEOVIA, l’objectif est de financer, construire, exploiter et entretenir des projets transversaux de production locale d’énergie renouvelable et durable, d’abord par un appel à projets de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics mais aussi via l’installation de bornes de rechargement CNG (gaz naturel) pour les véhicules communaux.

En somme, en s’associant, les communes peuvent espérer obtenir plus de subsides via NEOVIA en matière d’investissements énergétiques.

A Péruwelz, le conseiller communal Eric Thomas (AC) a livré ses impressions mais a aussi questionné la majorité sur cette nouvelle structure. "NEOVIA est l’expression d’un besoin de pouvoir réunir des compétences et les mettre à disposition des communes, facilitant ainsi les procédures des marchés publics, la réalisation et le financement de projets transversaux pour ainsi créer une épargne sur la mise en œuvre de projets d’économies d’énergie à grande échelle. L’union fait la force, a ainsi indiqué Eric Thomas. Nous comprenons aussi l’utilité d’orienter davantage la production d’énergie vers des systèmes plus écologiques. Nous constatons qu’il y a effectivement une plus-value concrète pour les communes participantes."

Mais pas question pour le groupe AC d’acheter un chat dans un sac, d’où quelques interrogations. "Il est question de redevance annuelle à payer par la commune à NEOVIA. Quel en sera le montant et sur base de quels critères sera-t-elle calculée ? Est-il prévu d’engager du personnel ? Quel est l’organisme qui certifie les économies d’énergie réalisées ? Nous aimerions voir un business plan à 3 ans voire 5 ans s’il en existe un."

Rentabilité nécessaire



Vincent Palermo, bourgmestre mais aussi vice-président d’Ideta, a apporté plusieurs réponses.

"Les redevances annuelles éventuelles, ce sera par rapport aux projets acceptés ou pas. A ce stade, je ne pense pas que nous devons payer comme nous le faisons pour une cotisation à Ideta ou à Ipalle. Mais je poserai la question. Ideta, comme partenaire, met 20 000 € dans NEOVIA. Il s’agit d’une centrale de marchés. On paiera une redevance à partir du moment où la commune enclenche ou demande un projet. On parle ici d’un mécanisme de tiers investisseur et la commune devra rembourser. Oui, il y aura possibilité d’engager du personnel et il y aura peut-être même moyen de recevoir des subsides européens en se regroupant via NEOVIA. Les économies d’énergie seront calculées et un business plan, oui, il y en a un. Il faut une rentabilité, les intercommunales sont sensibles à cet aspect et elles ne s’engagent pas sans garanties. C’est souvent ce qu’on leur reproche, de vouloir faire de l’argent, mais les communes sont bien contentes par exemple de recevoir les dividendes ou le droit de tirage des intercommunales."

Eric Thomas souhaitait en savoir plus sur la durée des remboursements. "Ce sont les économies d’énergie qui permettront de rembourser l’investissement ? Les économies d’énergie vont varier d’une année à l’autre. Comment déterminer la durée de remboursement ?"

Le bourgmestre a répondu par l’affirmative. "On paie un certain pourcentage des économies réalisées. Exemple, on place sur un bâtiment public des panneaux photovoltaïques. On va voir la différence entre une consommation dite classique et une consommation avec ces panneaux. On ne va pas gagner sur la consommation à proprement parler car si l’hiver est très froid, on va consommer plus. Mais au final, on dépensera moins avec des panneaux photovoltaïques que si on consomme du mazout. Le remboursement se calculera en fonction d’une partie des économies réalisées."