Péruwelz a été sélectionnée dans le cadre de l'appel à projets Communes pilotes Wallonie Cyclable et obtient un montant de 500 000 €.

"Le collège se réjouit que Péruwelz soit retenue. Ce montant de 500 000 € nous est alloué afin d'élaborer une stratégie de développement de l'usage du vélo au quotidien. Nous disposons désormais de quatre mois pour rentrer des projets d'aménagements concrets", souligne le bourgmestre, Vincent Palermo.

En novembre dernier, le conseil communal avait abordé ce point et des propositions avaient été rentrées dans le cadre de l’appel. Il s’agissait de 8 projets portant sur des équipements ou infrastructures : la liaison entre les deux axes RAVeL et la gare, la connexion entre le RAVeL L92 et la Herseautoise, la liaison Péruwelz - Roucourt - Brasménil - Wasmes-AB, la liaison Péruwelz - Bury - Braffe - Baugnies, l’aménagement, dans le parc De Keyser, d’une liaison cyclable parc-rue Pétillon, la création d’une liaison entre la rue Pétillon et la rue Castiau, la création d’un grand parking sécurisé pour vélos à la gare de Péruwelz et la sécurisation pour les cyclistes de la rue de la Guérison via la pose de 3 chicanes compatibles avec les vélos.

L’opposition avait également fait des propositions. Le RPP avait demandé, en plus du parking vélos à la gare, d’annexer la possibilité de placer des parkings vélos sécurisés près des salles de sports ainsi qu’à la piscine.

De son côté, AC plaidait en faveur d’un projet combinant campagne et tourisme avec un itinéraire transitant par le parc De Keyser notamment, tandis que le PS insistait sur la liaison entre villages.

Reste maintenant à mettre ces projets en musique. Tout ne se fera pas du jour au lendemain mais les idées sont sur la table.