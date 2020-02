Vincent Palermo se dit quand même satisfait du dialogue noué ce lundi avec les syndicats.

Vincent Palermo (MR-IC), bourgmestre de Péruwelz, a donc rencontré les syndicats ce lundi au sujet de la polémique née de la proposition des autorités communales de créer un code d’éthique et de déontologie commun aux travailleurs (statutaires, contractuels) et aux mandataires et qui avait provoqué une grève menée en front commun (CGSP-CSC) il y a une dizaine de jours.

Pour le bourgmestre, suite à cette rencontre, il n’y a ni gagnant ni perdant. "Cette réunion a été constructive, ce qui me conforte dans l’idée que faire grève et bloquer l’administration communale ne se justifiait pas. La grève a été déclenchée beaucoup trop vite. Certains travailleurs étaient d’ailleurs dans l’embarras et le citoyen a été pénalisé. Au total, sur 260 membres du personnel, 12, dont 7 délégués syndicaux, ont fait grève. Nous avions soumis un document et les syndicats nous avaient signifié un refus. Lors de cette première réunion il y a plusieurs semaines, j’aurais souhaité qu’ils m’exposent les raisons de leur refus, les articles qui leur posaient problème. Ce travail, nous l’avons fait ce lundi et c’est la satisfaction que j’en retire. Il y a des leçons à tirer de part et d’autre."

Vincent Palermo réfute l’idée que le collège voulait faire passer le texte en force. "Le faire passer en force, c’était le mettre sur la table du conseil communal. Or, nous n’en étions qu’au stade de la consultation auprès du personnel communal. Ce document se voulait bienveillant, afin que le citoyen puisse savoir ce que nous attendions des travailleurs et aussi des mandataires."

Les discussions se poursuivront donc désormais sur le règlement de travail existant, avec l’idée de le compléter et de l’améliorer. Il n’est donc pas question ici des mandataires mais bien des travailleurs uniquement.

Le bourgmestre le confirme. "Il a été décidé de travailler sur des adaptations et l’ajout de certains points du règlement de travail. Il y a eu du respect et du dialogue avec les syndicats et nous sommes d’accord pour dire que nous n’avons pas à rougir du travail effectué par notre administration communale. Nous sommes très contents de l’engagement de nos collaborateurs", termine Vincent Palermo.