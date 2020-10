La ville de Péruwelz annonce que durant les congés d’automne, à savoir du 2 au 6 novembre, la maison de quartier de la Roë ouvrira ses portes aux jeunes âgés de 12 à 18 ans (en priorité) avec au programme des activités sportives et ludiques ainsi que des sorties culturelles ou récréatives.



Il n’y a pas d’inscription possible par téléphone.

Informations complémentaires auprès du service Jeunesse, Maxime Dupont au 0470 90 35 86 ou Christian Charles au 0476 98 69 81 et rendez-vous sur www.peruwelz.be pour télécharger le formulaire d’inscription et le planning des animations.